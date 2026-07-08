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Общество

Депутат Романов поздравил россиян и петербуржцев с Днем семьи, любви и верности

Депутат Романов: крепкие и дружные семьи являются опорой России и каждого человека
Пресс-служба Михаила Романова

Крепкие и дружные семьи являются опорой России и каждого человека. Об этом в поздравлении петербуржцев с Днем семьи, любви и верности заявил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

Он отметил, что в кругу родных люди находят понимание и поддержку, а также черпают вдохновение для успехов и побед. По его словам, традиции уважительного отношения к старшим передаются от поколения к поколению, а забота о младших, честный труд и любовь к родине формируют нравственные ценности. Депутат подчеркнул, что эти ценности стали неиссякаемым источником силы для российского народа.

«Сегодня мы с гордостью говорим о том, что в Санкт-Петербурге появляется все больше многодетных семей, где воспитывается новое поколение граждан нашей великой страны, готовых защищать Россию, вкладывать свои таланты и труд в ее развитие и процветание», — написал парламентарий в Telegram.

Романов подчеркнул, что на уровне государства и правительства города уделяется большое внимание укреплению института семьи, улучшаются жилищные условия, а также расширяются программы социальной поддержки семей с детьми.

Он напомнил, что в 2026 году по инициативе «Единой России» проиндексировали материнский капитал. Также партия добилась отмены испытательного срока для женщин с детьми до 3 лет при приеме на работу, а пособия по беременности и родам для студенток увеличили в два раза. Кроме того, был повышен налоговый вычет на второго и каждого последующего ребенка.

«По-прежнему на особом контроле властей – семьи участников специальной военной операции. Пока наши военнослужащие освобождают Донбасс и Новороссию от неонацистов, отстаивая суверенитет страны, здесь в тылу оказывается вся необходимая адресная помощь их близким», — добавил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что все эти меры вошли в народную программу «Единой России». При этом он поблагодарил супружеские пары, многодетные семьи и семьи участников СВО, а также отметил их вклад в будущее Санкт-Петербурга и всей России.

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