«Не бешенство»: инфекционист предупредила, почему нельзя трогать ежей

Прямой контакт с ежами, включая прикосновения и кормление с руки, может быть небезопасен для здоровья, рассказала «Газете.Ru» врач-инфекционист медицинской компании СберЗдоровье Екатерина Болдырева.

Так, при контакте с биологическими жидкостями, которые могут быть на коже, шерсти или иголках ежа, человек может заразиться различными бактериальными инфекциями. В частности, сальмонеллезом — острым заболеванием, поражающим ЖКТ, что сопровождается болями в животе, диареей, повышенной температурой тела, рвотой.

Кроме того, при контакте с ежом существует риск заражения грибковыми заболеваниями, прежде всего дерматофитией — стригущим лишаем. Эта инфекция, как правило, проявляется зудящими красными пятнами на коже кольцеобразной или округлой формы, которые со временем увеличиваются в размерах. Особенно уязвимы к этому заболеванию люди с поврежденной кожей — ссадинами, царапинами или дерматитом на коже рук.

«Если после контакта с ежами появились вышеперечисленные симптомы, важно как можно быстрее обратиться к инфекционисту, чтобы провести диагностику и своевременно начать лечение. Это можно сделать не только очно, но и при помощи телемедицинских сервисов», — рассказывает врач Болдырева.

При взаимодействии с ежами также существует риск получения травмы. Глубокие уколы иглами, укусы или царапины могут легко инфицироваться, так как в биологических жидкостях ежа часто содержатся бактерии, например, такие как стафилококки и стрептококки, что может вызвать воспаление раны.

«Считается, что если еж укусил или поцарапал, то человек может заразиться бешенством. Однако эти животные редко являются переносчиками бешенства и сами редко им болеют, поэтому вероятность его передачи человеку значительно ниже, чем, например, от лис или летучих мышей. Тем не менее полностью исключать такой риск нельзя — в научной литературе описаны единичные случаи заражения бешенством после контакта с ежами», — сказала эксперт.

В случае если человек получил травму после контакта с ежом, рану следует как можно скорее промыть под проточной водой с мылом в течение 10–15 минут — механическая обработка поможет снизить риск инфицирования. Затем необходимо оперативно обратиться за медицинской помощью в травмпункт. Врач проведет обработку раны и определит необходимость вакцинации от столбняка и бешенства.

«Контакт с ежом может также привести к укусу клещей, которые часто обитают среди иголок животного. Эти насекомые способны переносить опасные для человека инфекции, например, такие как клещевой энцефалит и боррелиоз», — рассказывает Екатерина Болдырева.

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