Россиян предупредили, почему банк может отказать в ипотеке даже при хорошей зарплате

Многие уверены: если зарплата высокая, ипотеку обязательно одобрят. На практике банки смотрят гораздо шире. Размер дохода — лишь один из факторов. О других причинах отказа «Газете.Ru» рассказала Светлана Зубкова, доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ.

«В первую очередь банк изучает кредитную историю. Просрочки по кредитам в прошлом, даже несколько лет назад, могут насторожить кредитора. При этом отсутствие кредитной истории тоже не всегда плюс: банку сложнее оценить ответственность заемщика», — объяснила она.

Не менее важна стабильность дохода. Банк обращает внимание не только на размер зарплаты, но и на то, как долго человек работает на текущем месте. Частая смена работодателей или небольшой стаж могут вызвать дополнительные вопросы.

«Банк также оценивает, какая часть дохода уже уходит на погашение кредитов и других обязательств. Если платежи занимают слишком большую долю заработка, риск отказа возрастает. При этом учитываются не только действующие кредиты, но и лимиты по кредитным картам — даже если человек ими практически не пользуется», — отметила Светлана Зубкова.

С 1 апреля 2026 года банки обязаны использовать для подтверждения дохода только официальную информацию (справки НДФЛ, данные из пенсионного фонда). Если высокая зарплата не подтверждена официально, банк, вероятнее всего, откажет. «Серая» зарплата или ее часть, не отраженная в официальных документах, банком не учитывается.

«Причиной отказа также могут стать неоплаченные штрафы, долги за коммунальные услуги, судебные споры или блокировки банковских счетов. Каждый такой фактор сам по себе не всегда приводит к отказу, но в совокупности они влияют на решение», — заявила эксперт.

Большинство банков рассчитывают срок ипотеки так, чтобы к моменту полного погашения заемщик не достиг 70–75 лет. Молодым людям до 21 года некоторые банки также могут отказать из-за недостаточного опыта работы и отсутствия подтвержденной финансовой стабильности.

«Выдача кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 50% чревата для банков дополнительной нагрузкой на капитал. Банк России устанавливает лимиты выдачи таких кредитов (МПЛ), и банки могут не иметь возможности их выдавать. Важно понимать, что в расчет ПДН включаются не только текущие платежи, но и потенциальные — по уже открытым, но неиспользуемым кредитным картам», — резюмировала эксперт.

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