Эксперты предупредили об изменении тарифов на доставку минимум на 18%

ПЛК: товары с низкой маржей и заказы в регионы вырастут в цене сильнее всего

В ближайшие месяцы цены на доставку вырастут минимум на 18%. О том, почему это происходит и на какие товары рост тарифов повлияет сильнее всего, «Газете.Ru» рассказали Денис Миненко, основатель логистической компании ПЛК, и Никита Левшин, ее генеральный директор.

Весной 2026 года логистический рынок столкнулся сразу с несколькими факторами. Во-первых, готовится законопроект о 3-процентном сборе с каждой межгородской посылки и обязательном лицензировании операторов доставки. Новые правила могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Доработка ИТ-инфраструктуры обойдется компании примерно в 1,5 млн рублей, госпошлина за лицензию — еще в 1 млн. Эти затраты зашьют в тарифы.

Во-вторых, 91% всей e-commerce-доставки в России приходится на маркетплейсы. Любой сбор бьет по самому массовому каналу продаж. В-третьих, повышение НДС, рост цен на топливо и запчасти увеличили себестоимость перевозок примерно на 20%.

«Все прямые издержки компании вынуждены переложить в тарифы», — подчеркивает Денис Миненко.

Первыми в зоне риска — три категории. Товары с низкой маржинальностью (косметика, бытовая химия, недорогая одежда) — у них доля логистики в конечной цене максимальна. Крупногабаритные товары (мебель, техника, шины) — их перевозка и так дорогая. Заказы в удаленные регионы (Дальний Восток, Сибирь) — логистическое плечо длиннее, каждый процент роста тарифов бьет сильнее.

«Если раньше доставка стирального порошка до Хабаровска стоила 100 рублей, то после роста тарифов на 18% — уже 118 рублей. Для семейного бюджета, где таких товаров десятки, образуется ощутимая сумма», — отмечают эксперты.

При любом росте тарифов покупатель выбирает не самую дешевую доставку, а самую надежную и предсказуемую. Задержки на неделю, потеря груза или скрытые доплаты «за хрупкость» обходятся дороже, чем честный и прозрачный тариф. Поэтому логистика перестала быть просто приложением к покупке — она стала ее стратегической частью, заявили представители компании.

Бизнесу, по их мнению, стоит выбирать операторов с собственной инфраструктурой — офисами у аэропортов, прямыми договорами с перевозчиками, штатными экспедиторами. Потребителям — объединять заказы, чтобы реже платить за доставку, следить за порогами бесплатной доставки и не гнаться за самой дешевой опцией. Минимальный тариф часто оборачивается задержками и потерями груза.

Логистика перестала быть невидимой частью сделки. Она стала стратегическим элементом — и относиться к ней стоит уже сейчас, резюмировали специалисты.

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