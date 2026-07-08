Девятилетняя девочка пошла в туалет и пропала без вести

В Австрии 9-летняя девочка пошла в туалет и пропала без вести

В Австрии полиция разыскивает девятилетнюю девочку, которая пропала во время посещения туалета, пишет Kronen Zeitung.

Инцидент произошел вечером 7 июля. Девочка находилась в торговом центре вместе с сопровождающим из социального учреждения. Около 18:00 она отошла в туалет, после чего бесследно исчезла.

После того как ребенок не вернулся, сопровождающий сообщил о случившемся в полицию. Правоохранители немедленно начали поиски, однако найти девочку пока не удалось.

Полиция распространила фотографию ребенка и обратилась к жителям с просьбой сообщать любую информацию, которая может помочь в поисках девочки.

По данным властей, девочка находится под опекой Венской службы защиты детей и молодежи и проживает в специализированном социальном учреждении. Сообщается, что с 2022 года она воспитывалась в нескольких подобных учреждениях, а за последний год жила в одном из социальных проектов.

Также известно, что за последние два года ребенок уже неоднократно самовольно покидал место проживания. На момент исчезновения девочка была одета в серую толстовку с капюшоном, синие джинсовые шорты и белые сандалии.

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