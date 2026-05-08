Австриец пустил газы рядом с полицейскими и оказался в суде

Житель Австрии выиграл судебный процесс против полиции, которая оштрафовала его за громкое испускание газов в присутствии офицеров, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на улице Вены: мужчина стоял у сигаретного ларька, говорил по телефону и испустил газы. Двое полицейских, находившихся рядом, сочли его поведение неподобающим. Австриец, в свою очередь, начал смеяться, рассказывая о случившемся собеседнику. Офицеры, услышавшие смех, выписали два штрафа на общую сумму €300: за «оскорбление общественного порядка» и за «высмеивание законного официального действия».

Мужчина отказался платить и оспорил решение в суде. Региональный административный суд встал на его сторону, постановив, что выход газов был «непроизвольным», а смех — свобода выражения мнения.

Как пишут СМИ, в 2020 году другой мужчина в Австрии был оштрафован на €500 за аналогичное действие, однако полиция тогда пояснила, что наказание последовало за «провокационное и намеренное» поведение, а не за случайный физиологический процесс.

Ранее ученые назвали неожиданную польза метеоризма.

 
