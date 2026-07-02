Фельдшер объяснила, как спастись, если подавился шашлыком

Шашлык, особенно съеденный в спешке, может стать причиной опасной ситуации: кусок мяса способен перекрыть дыхательные пути за секунды. Инстинктивные действия — стучать по спине или предлагать запить — лишь усугубляют удушье, рассказала «Газете.Ru» Владлена Березовская, фельдшер скорой и неотложной помощи, эксперт телеканала «Доктор».

Первое, что нужно сделать, — оценить состояние пострадавшего.

«Если есть кашель и дыхание, просто наклоните человека вперед и дайте ему прокашляться, — объясняет фельдшер. — Не стучите по спине и не предлагайте воду — это самые распространенные ошибки, которые проталкивают инородное тело глубже».

Если человек не может вдохнуть, нет кашля и голоса — действуйте немедленно. «Вызовите скорую и параллельно оказывайте помощь», — советует Березовская.

Алгоритм спасения:

— наклоните пострадавшего вперед и нанесите пять ударов ладонями между лопатками. После каждого удара спрашивайте о самочувствии.

— если не помогло — примените прием Геймлиха. «Встаньте сзади, обхватите пострадавшего, поставьте кулак выше пупка, но ниже ребер. Сделайте пять резких толчков вверх и к себе. Это очень эффективно — инородное тело вылетает сразу», — поясняет эксперт.

— если человек потерял сознание — начинайте сердечно-легочную реанимацию: 30 компрессий на середину грудной клетки (глубина 5–6 см, частота 100–120 в минуту) и два вдоха до приезда скорой.

Если вы подавились в одиночестве, можно помочь себе самостоятельно. «Упадите верхней частью живота на твердую поверхность спинки стула, создавая мощное давление на диафрагму», — говорит фельдшер.

Даже если кусок вылетел, при кровавых прожилках в слюне, свистящем дыхании или после потери сознания обратитесь к врачу. Детям и беременным осмотр обязателен.

«Шашлык нужно есть неспешно, разрезать на мелкие кусочки, не разговаривать за столом и не есть на ходу. Эти простые правила гарантируют безопасность за любым праздничным столом», — резюмирует Березовская.

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