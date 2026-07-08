Названы лучшие вузы России в 2026 году

Карьерная платформа Changellenge >> представила результаты исследования вузов в рамках Changellenge Best Company Award 2026, с которыми ознакомилась «Газета.Ru». Около 9000 студентов и выпускников из 47 вузов оценили свои университеты по качеству образования, карьерным возможностям и готовности к выходу на рынок труда.

Лидером общего рейтинга студенческой привлекательности стал ИТМО. Второе место заняла РЭШ, третье — НИУ ВШЭ в Москве. Эти университеты студенты чаще других оценивают как сильные образовательные площадки, которые можно рекомендовать будущим абитуриентам.

Оценки меняются в зависимости от курса. Среди студентов 1–2 курсов лидирует МГТУ им. Баумана, второе — ВШМ СПбГУ, третье — МИСИС. У студентов 3 курса и старше тройка лидеров выглядит иначе: РЭШ, ИТМО и МГУ им. Ломоносова. Восприятие университета меняется по мере приближения к рынку труда: старшие курсы оценивают вуз через призму практической пользы и карьерных перспектив.

Зарплатные ожидания студентов топ-30 вузов заметно выросли. На стажировке студенты рассчитывают на 65,6 тыс. рублей против 46,7 тыс. годом ранее — рост около 40%. На первой штатной позиции ожидания выросли с 68,7 тыс. в 2024 году до 79,6 тыс. в 2025-м и 87,2 тыс. в 2026-м. За два года показатель увеличился почти на 27%.

Самые высокие зарплатные ожидания зафиксированы у студентов РЭШ, МФТИ, ГУУ и РТУ МИРЭА. Выходя на рынок труда, они рассчитывают на 81–99 тыс. рублей на стажировке и 98–128 тыс. на первой штатной позиции. Это говорит о высокой уверенности студентов этих вузов в собственной конкурентоспособности.

Значительная часть студентов выходит на рынок труда еще до получения диплома. Самый высокий средний опыт работы среди бакалавров — у Университета Иннополис (19 месяцев), Санкт-Петербургского горного университета и ВШМ СПбГУ (14–16 месяцев). Среди недавних выпускников наиболее опытные — из ГУУ, РЭШ и Финансового университета (3,5–5,5 года). К моменту выпуска многие уже обладают не только теорией, но и реальным профессиональным опытом.

Готовность совмещать учебу с полной занятостью (40 часов в неделю) выше всего у студентов МПУ, РЭШ и МФТИ. В УГНТУ, ТГУ и СПбГУ заметная часть студентов, напротив, не готова к такому формату. Более мягкий вариант — парт-тайм на 20 часов в неделю — распространен примерно в половине вузов топ-30.

Несмотря на рост ожиданий и ранний выход на рынок, большинство студентов сталкивается с трудностями. Только 16% респондентов не испытывают карьерных сложностей. Меньше всего проблем — у студентов МФТИ, МГИМО и РУТ (МИИТ). Главный барьер — неуверенность в собственных знаниях и навыках (каждый третий респондент). Это мешает при поиске стажировки, первой работы и общении с работодателями.

Решением становятся карьерные мероприятия внутри вузов — ярмарки вакансий, мастер-классы и встречи с представителями компаний. Активнее всего такую поддержку отмечают студенты МГИМО, НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, СПбГПУ и ВШМ СПбГУ. Консультации со специалистами — еще один важный инструмент. По этому показателю лидируют РЭШ, МФТИ и РУТ (МИИТ). Эти форматы помогают студентам лучше понимать требования работодателей, оценивать свои компетенции и увереннее проходить первые этапы карьеры.

Для магистратуры студенты чаще всего выбирают НИУ ВШЭ, МГУ им. Ломоносова, ИТМО, МГИМО, ВШМ СПбГУ, МФТИ и МГТУ им. Баумана.

«Университеты все чаще становятся не только образовательными, но и карьерными центрами, помогая студентам выходить на рынок труда подготовленными и уверенными в своих силах», — отмечают эксперты.

Ранее выяснилось, что большинство российских вузов утратили позиции в мировом рейтинге.