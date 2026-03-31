Полуслепая пожилая собака отбила дом от медведя и спасла семью

В США 12-летняя полуслепая собака стала героем после того, как отбила нападение медведя и защитила семью, пишет The Guardian.

Инцидент произошел в штате Нью-Мексико. По словам владелицы Дениз Мартинес, их собака по кличке Хани вступила в схватку с медведем, который подошел к территории дома, вероятно, после выхода из спячки.

Несмотря на угрозу, животное смогло отогнать хищника и тем самым защитить более 60 кур, а также других животных на участке, включая лошадей и собак. Ни одно из них не пострадало.

Однако сама Хани получила тяжелые травмы. На следующий день ее нашли с глубокими ранами, разорванной кожей и сильными ушибами. По словам хозяйки, повреждения выглядели критическими, и шансы на выживание были минимальными.

Собаку срочно доставили в ветеринарную клинику, где ей провели операцию. После лечения и ухода она смогла восстановиться и вернуться домой.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!