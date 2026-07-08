«Я не в заложниках»: Собчак прокомментировала взлом своих Telegram-каналов

Ксения Собчак восстановила доступ к своим Telegram-каналам после взлома. Об этом она сообщила в своем канале.

По словам журналистки, доступ был потерян из-за взлома почты. Мошенники сначала получили контроль над ней, а затем украли аккаунты в Telegram. Она также назвала опубликованные во время взлома скриншоты переписок фейками.

«Я не в заложниках!» — написала Собчак.

8 июля несколько ресурсов медиахолдинга Ostorozhno Media, принадлежащего Собчак, взломали в Telegram. Злоумышленники временно получили доступ к двум каналам — «Кровавая барыня» и «Собчак». Подписчиков предупреждали, что посты, выходящие с 14:00 по московскому времени, не имеют отношения к холдингу, и призывали не переходить по ссылкам.

В МВД предупреждали, что взлом аккаунта в социальной сети открывает перед мошенниками множество возможностей. Они собирают конфиденциальные данные для фишинга, публикуют провокационный контент, рассылают просьбы о деньгах от имени владельца, распространяют вредоносное ПО, а также могут шантажировать жертву компрометирующими материалами или фальшивками, созданными с помощью современных технологий.

Ранее Барака Обаму взломали в соцсетях.