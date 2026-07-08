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Общество

В Подмосковье мужчина наглотался бритвенных лезвий

В Подмосковье врачи спасли мужчину, который наглотался лезвий
Министерство здравоохранения Московской области

Медики Наро-Фоминской больницы извлекли из желудка пациента несколько лезвий от бритвы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина поступил в больницу с подозрением на проглоченные инородные тела, при каких обстоятельствах он проглотил бритвенные лезвия — неизвестно. Врачи провели эндоскопическое извлечение острых предметов под внутривенной седацией.

Операция длилась около часа. Главная сложность заключалась в высоком риске повреждения пищевода и желудка. Лезвия удалось извлечь без осложнений, пациент продолжает лечение в хирургическом отделении больницы, его готовят к выписке.

До этого в Якутии восьмимесячный младенец проглотил булавку, инородное тело застряло в бронхе. Булавку удалось извлечь врачам-эндоскопистам. Состояние младенца медики оценивают как стабильное. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее подростку удалили часть кишечника после съеденного бургера.

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