В Подмосковье мужчина наглотался бритвенных лезвий

В Подмосковье врачи спасли мужчину, который наглотался лезвий

Медики Наро-Фоминской больницы извлекли из желудка пациента несколько лезвий от бритвы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина поступил в больницу с подозрением на проглоченные инородные тела, при каких обстоятельствах он проглотил бритвенные лезвия — неизвестно. Врачи провели эндоскопическое извлечение острых предметов под внутривенной седацией.

Операция длилась около часа. Главная сложность заключалась в высоком риске повреждения пищевода и желудка. Лезвия удалось извлечь без осложнений, пациент продолжает лечение в хирургическом отделении больницы, его готовят к выписке.

До этого в Якутии восьмимесячный младенец проглотил булавку, инородное тело застряло в бронхе. Булавку удалось извлечь врачам-эндоскопистам. Состояние младенца медики оценивают как стабильное. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее подростку удалили часть кишечника после съеденного бургера.