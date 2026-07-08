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Общество

Окровавленный петербуржец в трусах ворвался в администрацию района

78.ru: в Петербурге полуголый мужчина ворвался в администрацию района
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Петербурге окровавленный мужчина в трусах ворвался в администрацию Красносельского района, приняв здание за больницу. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в администрации Красносельского района. В здание зашел 35-летний мужчина в состоянии сильного шока. Он был одет только в нижнее белье, на его правой руке виднелись глубокие резаные раны.

Посетитель был уверен, что находится в медицинском учреждении, и настойчиво требовал оказать ему экстренную помощь. Сотрудники вызвали полицию и скорую. Объяснить, при каких обстоятельствах он получил ранения, мужчина не смог. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где поместили в отделение токсикологии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Подмосковье мужчина в одних трусах пытался ворваться на территорию детского сада. Изначально он стучался в двери, но, когда к нему вышел охранник, попытался попасть в учреждение.

Ранее красноярец в одних трусах выпал из окна и повис на дереве.

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