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Общество

Мать-одиночка на трое суток бросила полуторагодовалую дочь одну и ушла в сауну

В Южной Корее женщине грозит 30 лет тюрьмы за оставление ребенка в опасности
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Южной Корее женщине грозит 30 лет тюрьмы за то, что она оставила 19-месячную дочь без еды на 67 часов. Об этом пишет The Korea Herald.

По версии следствия, 20-летняя женщина из Инчхона, мать-одиночка, получавшая государственную помощь, надолго оставляла ребенка без еды и присмотра. Было установлено, что с января она почти не кормила девочку и не обеспечивала ей должный уход, что закончилось летальным исходом.

Незадолго до трагедии женщина оставляла дочь одну дома в общей сложности на 92 часа за пять дней, а сама уходила в парк развлечений и сауну. В суде прокуратура представила записи домашней камеры, на которых, как утверждается, видно, как женщина оскорбляет и бьет ребенка.

Защита настаивает, что речь не шла о злом умысле, а сама обвиняемая в последнем слове принесла извинения и заявила о раскаянии.

«Моя беспечность оставила неизгладимый след в моей жизни. Я глубоко сожалею о том, что совершила против своего ребенка, и приму любое наказание», — сказала она.

Прокуратура потребовала для фигурантки 30 лет тюремного заключения. Суд над ней продолжается.

Ранее ребенок впал в кому после того, как мать на три часа бросила его в машине на жаре.

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