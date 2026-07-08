Психолог объяснил, как научиться принимать ответственность

Зачастую происходят обстоятельства, которые человек не в силах изменить, например, погода, экономическая ситуация или поведение других людей. Однако можно контролировать реакцию на случившееся. Об этом в беседе с «Радио 1» напомнил практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов.

Принятие ответственности, по его словам, не просто означает признание своей доли в происходящем, но и понимание, что именно можно изменить.

«Представьте, что вы потеряли работу из-за сокращений. Это обстоятельство вне вашего контроля, но вы можете взять на себя ответственность за поиск новой работы, за изучение новых навыков или даже за создание собственного бизнеса. В этом и есть сила — в том, чтобы не оставаться жертвой обстоятельств», — сказал специалист.

Чтобы научиться принимать ответственность, важно сперва признать свои чувства. Абсолютно нормально испытывать гнев или страх в неприятной ситуации. Затем следует задать себе вопрос: «Что я могу сделать?», а после начать действовать, рекомендует Шамсутдинов

Психолог-волонтер Фонда «Онкологика» Наталья Воробьева до этого предупредила о неочевидных признаках, когда пора обращаться за психологической помощью.

Одним из главных симптомов, на который стоит обратить внимание, является состояние, когда одна и та же тяжелая эмоция сопровождает человека на протяжении длительного времени. Речь может идти о постоянной тревоге, раздражении, чувстве вины или подавленности. Если такие переживания сохраняются неделями и не проходят даже после отдыха, это может свидетельствовать о внутреннем истощении.

Ранее россиян предупредили о вреде длительной обиды.