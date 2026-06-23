Россиянам рассказали, где опасно собирать ягоды

Из-за раннего тепла сезон сбора диких ягод в этом году начнется раньше обычного. Однако в лесу легко перепутать съедобные плоды с ядовитыми или набрать ягод в опасном месте. Ведущий инженер кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Мария Комбарова объяснила, как избежать ошибок. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Самыми ранними считаются земляника лесная и земляника зеленая (в народе — клубника). В средней полосе они созревают в конце июня — первой половине июля, на юге — уже в начале лета, в Сибири и на севере — ближе к концу июля. Ко второй половине июля поспевает лесная малина. С конца июля в сосновых борах собирают чернику, одновременно на болотах — голубику. С начала августа начинается сезон брусники.

Среди опасных растений особого внимания требуют несколько видов. Вороний глаз — одна черная ягода на верхушке стебля — легко спутать с черникой или голубикой, но он смертелен даже для взрослого. Волчье лыко: красные плоды крепятся к ветке прямо к коре, без плодоножек, как будто приросли, — внешне напоминают красную смородину. Белладонна (красавка) с блестящими чёрными ягодами встречается на опушках и в оврагах.

По словам эксперта, не менее важно знать, где собирать ягоды нельзя. В полосе 300 метров от автомобильных дорог плоды накапливают тяжелые металлы из выхлопных газов. Грибы и ягоды в радиусе нескольких километров от промышленных предприятий могут содержать опасные концентрации химических веществ. Категорически запрещен сбор в зонах радиоактивного загрязнения. На особо охраняемых природных территориях сбор дикоросов для личного потребления, как правило, разрешен, но коммерческий запрещен — за это грозит административный штраф.

Главное правило — не брать ягоду, если есть хоть малейшее сомнение. Перед походом в лес стоит изучить атлас растений или скачать приложение для определения видов по фото.

Ранее биолог объяснил, почему в этом году грибной сезон может начаться на две недели раньше обычного.