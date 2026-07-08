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Общество

Россиянам рассказали о семьях работников БАМа ко Дню строителя и Дню семьи

Россиянам показали пример строителей БАМа 20 века для их преемников
Станислав Красильников/РИА Новости

Россиянам рассказали о судьбах тех, кто 52 года назад отправился на стройку века на Дальний Восток. Об этом сообщает канал «КРДВ» в мессенджере Max.

Авторы канала напомнили, что 8 июля в России отмечаются День строителя БАМа и День семьи.

«С днем строителя БАМа и Днем семьи! «КРДВ» к поводу рассказывает о судьбе тех, кто 52 года назад отправился на стройку века на Дальний Восток создавать Байкало-Амурскую магистраль, будущее страны и свои собственные семьи», — говорится в сообщении.

Как рассказали авторы канала, Нина и Геннадий Чурины приехали на БАМ по зову сердца. Она работала молодым педагогом-филологом, он — строителем. В отряде «Бурятский комсомолец» девушка стала комиссаром, а затем — командиром. Отмечаекся, что жизнь в палатках, неизвестность и тяжелый труд не испугали молодую семью.

В текущий момент Чурина трудится архивариусом в Байкало-Амурской горнорудной корпорации. Предприятие является резидентом ТОР «Амурская» и реализует проект по соглашению с КРДВ в Амурской области. Женщина собирает историю своего отряда, организует памятные мероприятия и выставки.

Кроме того, дело Чуриных продолжил внук Алексей. Он возводит вторую очередь Северомуйского тоннеля. таким образом преданность БАМу стала семейной традицией.

Уникальной авторы материала назвали и историю Григория и Валентины Мадфис. Они познакомились на Сахалине, но мужчина уехал на учебу в Хабаровск без ее адреса. Два года он искал девушку и нашел ее. Письмом Мадфис предложил руку и сердце, а проверять чувства пара отправилась на БАМ. Более 50 лет они прожили вместе. У пары пятеро детей и внуков. В этом году их «золотой» союз увенчали медалью «За любовь и верность».

«Верность долгу и семье, самоотверженный труд, несгибаемость, радость жизни и вера — пример строителей БАМа 20 века для их преемников в 21-м. Сегодня магистраль и ее опорные города получают новый виток развития. И снова самые смелые едут на Дальний Восток по зову сердца», — говорится в тексте.

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