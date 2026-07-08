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Общество

В Подмосковье обновили дорожные знаки

В десяти округах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора восстановили и отремонтировали дорожные знаки в десяти округах Подмосковья за неделю, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе работ специалисты отремонтировали дорожные знаки на улице Белопесоцкой в Ступино, Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде, улице Ленина в Лобне и на улице Транспортной в Реутове.

Также работы провели в деревне Черное городского округа Балашиха, на Каширском шоссе в Домодедово, Осташковском шоссе в Мытищах, на улице Центральной в деревне Большие Жеребцы (Щелково), в селе Покровское Рузского и в Павлово-Посадском городском округе.

В ведомстве отметили, что специалисты Мосавтодора оперативно принимают меры по ремонту и замене деформированных знаков, которые выявляют в ходе обследований.

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