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Общество

Альфа-Банк и РАНХиГС запустили магистерскую программу по управлению брендом

Альфа-Банк и Институт управления РАНХиГС подготовят руководителей нового поколения
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Альфа-Банк и Институт управления Президентской академии запустили совместную магистерскую программу «Управление внутренним брендом и корпоративной культурой», сообщается на сайте банка.

Отмечается, что программа объединила фундаментальную академическую базу РАНХиГС и практический опыт Альфа-Банка как одного из крупнейших работодателей страны. Предполагается, что программа отвечает актуальным запросам бизнеса, включая цифровую трансформацию, конкуренцию за квалифицированных специалистов, бренд работодателя и новые подходы к управлению.

Как подчеркнул руководитель образовательной программы, кандидат психологических наук Эльдар Салахетдинов, корпоративная культура определяет скорость изменений, уровень доверия внутри организации, способность привлекать сильных специалистов и создавать команды, готовые к постоянному развитию.

«Вместе с Альфа-Банком мы создали программу, которая готовит специалистов нового поколения — людей, способных управлять корпоративной культурой, внутренним брендом, опытом сотрудников и организационными изменениями как полноценными бизнес-инструментами», — отметил он.

Программа окажется полезной как выпускникам бакалавриата, так и действующим руководителям, которые заинтересованы развитием компетенций в сфере внутренних коммуникаций, HR и корпоративного управления.

«Наши эксперты не просто читают лекции, они открывают студентам дверь в настоящую Альфу, становятся их наставниками: разбирают реальные кейсы, курируют проекты и делятся инсайтами», — рассказала руководитель дирекции развития бренда работодателя Альфа-Банка Юлия Фомина.

Она назвала формат «полным погружением». По ее словам, программа предоставит опыт, который можно будет сразу применять на практике.

«Главное преимущество этой магистратуры — среда единомышленников. Студенты попадают в профессиональное комьюнити, где преподают лидеры HR-индустрии России. Это даёт доступ к закрытому обмену практиками и формирует связи, которые становятся фундаментом их управленческой карьеры на годы вперёд», — сказала она.

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