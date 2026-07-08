В России узаконили стажировки для выпускников вузов

Госдума приняла закон о стажировках для выпускников колледжей и вузов

Госдума приняла закон о стажировках для выпускников колледжей и вузов. Документ одобрен во втором и третьем чтениях, сообщает РИА Новости.

По новым правилам, молодые специалисты смогут заключать срочный трудовой договор на срок до шести месяцев для получения первого профессионального опыта под руководством наставника. Договор нужно заключить не позднее года после выпуска. При этом срок приостанавливается на время военной службы, декретного отпуска или болезни.

В должности стажера обязательно будет указано, что работник является стажером, говорится в документе. Работодатель также обязан организовать наставничество и прописать в локальном акте порядок прохождения стажировки. Если после стажировки сотрудник останется у того же работодателя, испытательный срок ему не назначают.

Уточняется, что нововведения не коснутся госслужащих и стажировок по охране труда — для них сохраняются действующие нормы. Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года.

Депутат Дмитрий Скриванов пояснил, что до этого стажировка находилась в «серой зоне» с неясным правовым статусом. Новый закон делает ее полноценным трудовым договором с оплатой, стажем и больничным.

Ранее стало известно, сколько выпускников вузов в РФ работают не по специальности.