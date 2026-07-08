Фермеры из Смоленской области встретили любовь на московской ярмарке

Пара из Смоленской области рассказала о своем знакомстве на московской ярмарке

Фермеры из Смоленской области Андрей и Марина, представляющие свою продукцию на московских ярмарках, рассказали ко Дню семьи, любви и верности историю своего знакомства и помолвки на одной из столичных площадок. Пара сообщила, что планирует провести свою свадьбу этим летом на собственной улиточной ферме в Гагарине.

Будущие супруги владеют фермой по выращиванию улиток в Смоленской области и выступают региональными агроагрегаторами, представляя на московских ярмарках продукцию более 20 хозяйств региона.

Помолвка, как уточняется, состоялась на ярмарке в московском районе Отрадное. Место для предложения руки и сердца было выбрано не случайно — именно здесь сложились партнерские отношения фермеров и сформировался круг постоянных покупателей.

По словам фермеров, они планируют пригласить на торжество всех, кто поддерживал их на протяжении совместной работы.

Сегодня будущие супруги участвуют в работе московских ярмарок в районах Коптево и Отрадное. На их прилавках представлена продукция фермерских хозяйств Смоленской области, включая домашние заготовки, мед, иван-чай, натуральные соки, сыродавленые масла, сыры, мясные деликатесы, смоленскую пастилу, печатные пряники, а также полуфабрикаты ручной работы.

Как отмечают организаторы проекта, монорегиональный формат ярмарок позволяет небольшим хозяйствам представлять свою продукцию на одной площадке через региональных агроагрегаторов. Бесплатное предоставление оборудованных торговых мест способствует выходу локальных производителей на столичный рынок.

Ранее сообщалось, что на московских ярмарках представлена продукция производителей более чем из 40 регионов России. Перед поступлением на прилавки товары проходят проверку специалистов государственной ветеринарной службы Москвы. Торговые места предоставляются участникам бесплатно, а павильоны оснащены необходимым торговым и холодильным оборудованием.