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Общество

Опрос: россияне в отношениях ценят домашний уют больше свиданий

Девелопер Level Group: в РФ 36% пар выбирают совместные бытовые дела
ORION PRODUCTION/Shutterstock/FOTODOM

Для большинства российских пар главным способом почувствовать близость стали не романтические ужины, а домашние сценарии совместного досуга. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками девелопера Level Group.

Лидирующий формат — совместное «ничегонеделание» дома. Такой вариант выбрали 36% опрошенных. На втором месте оказались совместные бытовые дела: готовка, уборка и покупки — их предпочитают 24% респондентов. Еще 22% пар назвали наиболее приятным форматом активный досуг: прогулки, поездки и другие совместные активности. При этом ужин в ресторане или кафе оказался наименее популярным — его выбрали лишь 3% участников исследования, а разговоры один на один важны для 15%.

Опрос выявил заметные различия между парами в браке и в романтических отношениях. Совместные бытовые дела выбирают 36% женатых респондентов, тогда как среди «нерасписанных», — только 9%. Поездки и прогулки, напротив, чаще свойственны именно неженатым (26% против 18%). При этом формат совместного «ничегонеделания» оказался одинаково популярен в обеих группах — по 36%.

8 июля в России отмечают один из самых трогательных и романтичных официальных праздников — День семьи, любви и верности. Эта дата приурочена к Дню памяти святых Петра и Февронии, ее сопровождают множество красивых традиций. Какова история этого праздника, почему именно эти святые считаются покровителями брака и что принято делать в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что россияне перестали ассоциировать любовь с красивыми жестами.

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