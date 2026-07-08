В РАО на фоне разгоревшихся споров раскрыли неожиданную правду о школьной домашке

РАО: на самом деле отмена домашки для младшеклассников действует уже 20 лет

У российских учащихся первых и вторых классов домашних заданий нет в течение последних 20 лет, поэтому решение об их отмене по факту ничего не изменит. Намного важнее подумать об интересных игровых внеклассных занятиях с младшеклассниками, заявил НСН заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.

«Мы без домашних заданий в первом и во втором классе работаем уже чуть ли не 15–20 лет. Это очевидно любому профессиональному педагогу, — подчеркнул Ямбург. — Но надо понимать, что тренировки требуются, как и определённые отметки за них. Даже ребёнок хочет знать, насколько он успешен».

Академик подчеркнул, что с целью такого оценивания учителя вводят различные аналоги «пятёрок» и «двоек» — например, звёздочки, солнышки, цветочки. При этом важно, что дополнительные занятия с детьми вне школьных уроков должны проводиться строго в меру – например, в первой половине дня или на продлёнке, считает педагог. Свободным родителям он посоветовал посвящать время чтению с детьми и так далее.

По мнению Ямбурга, ориентироваться следует на то, что в начальных классах должен применяться игровой формат обучения, а в третьем–четвёртом классах его следует осторожно переводить на более серьёзный подход.

Напомним, с 1 сентября 2026 года российские первоклассники будут учиться без домашних заданий. Соответствующее положение содержится в письме Минпросвещения РФ. Какие нормы по домашке остаются у учеников других классов, могут ли отменить домашние задания совсем и как на эту дискуссию повлияло развитие искусственного интеллекта — в материале «Газеты.Ru».

В Госдуме ранее заявили о катастрофических последствиях отмены домашки у первоклассников.