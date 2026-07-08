Стало известно, кто выиграет от введения платы за иностранный интернет-трафик

Решение о введении платы за иностранный трафик было бы выгодно только операторам связи. В целом это можно считать довольно странным шагом, так как по факту это не принесло бы успеха в борьбе с VPN-сервисами, а просто позволило бы создать механизм продажи трафика, объяснил НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, такая мера могла бы понравиться только операторам, которые неплохо бы могли на этом заработать – они давно стремились переложить это на плечи потребителей. Но плата за иностранный трафик никак не связана с борьбой с VPN, подчеркнул Клименко.

«Возможно, это имело бы смысл как некая агрессивная рекламная позиция со стороны государства, когда был накат мер, когда со всех сторон пытались обложить не только VPN, но и мошенников, но на практике выгоды не получит никто, кроме операторов», — заключил эксперт.

Напомним, накануне замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев заявил, что введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах российских сотовых операторов связи не рассматривается.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов, комментируя его слова в беседе с «Газетой.Ru», назвал абсурдом идею брать с россиян деньги за то, что они занимаются международным бизнесом и общаются со своими партнерами и членами семьи за границей. Парламентарий добавил, что причина отказа от отдельной платы за иностранный интернет-трафик связана еще с тем, что у сотен тысяч российских компаний часть бизнеса – международная.

Ранее в России сообщили о проблемах у разработчиков ПО из-за ограничения VPN-трафика.