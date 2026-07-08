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Общество

В российском регионе электронные дневники школьников начнут работать через приложение

В Свердловской области с сентября начнет работать школьное приложение
Shutterstock

С нового учебного года в Свердловской области начнет работу мобильное приложение «Госуслуги Моя школа». Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на региональное министерство образования.

В ведомстве отметили, что федеральная цифровая платформа «Моя школа» внедряется в 20 регионах России, и Свердловская область вошла в их число.

«Использование электронных дневников ТОР «Моя школа» не потребует от родителей перерегистрации учетных записей. Электронные дневники уже работают на территории Свердловской области через приложение «Госуслуги Моя школа». Вход в приложение осуществляется через учетную запись портала «Госуслуги», — рассказали в министерстве.

Уточняется, что новое приложение объединит несколько функций: через него можно будет записывать ребенка в детский сад, школу, колледж или кружок, отслеживать его успеваемость и достижения, подавать заявления на льготы, узнавать о рационе питания в образовательном учреждении и оплачивать путевки в лагерь.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев до этого заявил, что электронный дневник нравится не всем школьникам, потому что его невозможно потерять.

Ранее россиян предупредили о новом способе вовлечения школьников в мошенничество.

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