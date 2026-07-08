Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянка предстанет перед судом за украденный шесть лет назад телевизор

Жительницу Саратовской области будут судить за украденный 6 лет назад телевизор
Shutterstock/FOTODOM

В Ивантеевском районе Саратовской области предстанет перед судом 36-летняя женщина, которая шесть лет назад украла телевизор. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным ведомства, преступление было совершено в селе Раевка в декабре 2019 года. Женщина в состоянии алкогольного опьянения зашла во двор частного дома, чтобы попросить у хозяев воды. Но дома никого не оказалось.

Увидев через окно телевизор, «гостья» нашла во дворе топор, которым сорвала навесной замок с входной двери, и проникла в дом. После чего она забрала технику и скрылась.

Только недавно злоумышленницу удалось задержать. Уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) передали в суд.

Накануне стало известно, что крымчанин украл у родственницы сожительницы 14 миллионов рублей и получил шесть лет колонии.

По данным суда, инцидент произошел в сентябре 2024 года. Семья потерпевшей готовилась к переезду из Херсонской области в Крым, накопления они хранили под матрасом. В один из дней обвиняемый пробрался в спальню и забрал деньги.

Симферопольский районный суд признал мужчину виновным в краже и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в США вор украл из стриптиз-клуба $25 тысяч купюрами по $1.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему ремонт, свадьба и отпуск всегда выходят дороже, чем мы рассчитываем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!