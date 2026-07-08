Россиянка предстанет перед судом за украденный шесть лет назад телевизор

Жительницу Саратовской области будут судить за украденный 6 лет назад телевизор

В Ивантеевском районе Саратовской области предстанет перед судом 36-летняя женщина, которая шесть лет назад украла телевизор. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным ведомства, преступление было совершено в селе Раевка в декабре 2019 года. Женщина в состоянии алкогольного опьянения зашла во двор частного дома, чтобы попросить у хозяев воды. Но дома никого не оказалось.

Увидев через окно телевизор, «гостья» нашла во дворе топор, которым сорвала навесной замок с входной двери, и проникла в дом. После чего она забрала технику и скрылась.

Только недавно злоумышленницу удалось задержать. Уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) передали в суд.

Накануне стало известно, что крымчанин украл у родственницы сожительницы 14 миллионов рублей и получил шесть лет колонии.

По данным суда, инцидент произошел в сентябре 2024 года. Семья потерпевшей готовилась к переезду из Херсонской области в Крым, накопления они хранили под матрасом. В один из дней обвиняемый пробрался в спальню и забрал деньги.

Симферопольский районный суд признал мужчину виновным в краже и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в США вор украл из стриптиз-клуба $25 тысяч купюрами по $1.