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Врач объяснила смысл генетического тестирования эмбрионов по ОМС

Врач Милютина: тесты эмбрионов по ОМС помогают вовремя определить патологии
Максим Захаров/РИА Новости

Доступные в рамках ОМС генетические тесты эмбрионов особенно важны для женщин старше 40 лет, решивших завести ребенка с помощью ЭКО. Эффективность процедуры в этом возрасте снижается, а своевременное тестирование позволяет повысить шансы на успешную беременность, объяснила 360.ru акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя MD GROUP Мария Милютина.

Она объяснила, что в более старшем возрасте у женщин меньше шансов на беременность, но при этом выше риск хромосомных патологий эмбрионов.

«До 35 лет это 30-35% эмбрионов, то есть каждый третий эмбрион может быть с хромосомной патологией, а в возрасте с 40 лет — 50%», — отметила Милютина.

Заблаговременное тестирование эмбрионов позволяет врачам отбирать здоровые образцы, что значительно повышает шансы на успешную беременность и роды. При этом удается заранее выявить моногенное заболевание и найти эмбрионы, которые не являются носителями патологий, заключила врач.

До этого председатель совета директоров ГК «ДИАКОН» Андрей Варивода рассказал, что генетический тест при планировании беременности в первую очередь нужен тем парам, у родственников которых уже были случаи наследственных заболеваний. Если в семье кто-то страдал от подобных недугов, риск передачи «плохих» генов ребенку возрастает.

Также поводом для сдачи анализов являются предыдущие неудачные беременности. Если у женщины были выкидыши или рождался ребенок с тяжелым наследственным заболеванием, следующую беременность лучше планировать под пристальным контролем специалистов и после тщательной диагностики, отметил специалист.

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