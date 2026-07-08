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В России выросло число случаев заражения «зудом купальщика»

SHOT: в восьми регионах России зафиксировали случаи церкариоза
Telegram-канал«SHOT»

Случаи заражения церкариозом, известным как «зуд купальщика», зафиксированы уже в восьми регионах России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, чаще всего это паразитарное заболевание встречается в южных и центральных регионах страны, где много озер, прудов и других водоемов со стоячей водой или слабым течением. Именно в таких местах обитают церкарии — личинки паразитов, которые способны проникать под кожу человека во время купания. Этим летом случаи заболевания зарегистрированы в Московской, Тульской, Тамбовской, Нижегородской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Башкирии и Краснодарском крае.

В Челябинской области после купания в озере Тургояк церкариоз диагностировали у четырех детей в возрасте от 11 до 13 лет. У всех появились красные пятна на коже, после чего им потребовалось несколько дней лечения.

Врач-инфекционист Ольга Чернявская пояснила, что личинки паразитов не способны долго существовать под кожей человека, однако вызывают сильный зуд и образование волдырей. По ее словам, основная опасность заключается в расчесывании пораженных участков: через поврежденную кожу могут проникнуть бактерии, что приводит к воспалению, нагноению и более длительному лечению. В группе повышенного риска находятся люди с аллергическими заболеваниями, проблемной кожей и различными формами дерматита.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о риске подхватить гепатит и дизентерию при купании в реке.

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