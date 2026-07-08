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Россияне в День семьи, любви и верности назвали самые семейные мультсериалы

«МУЛЬТ»: россияне считают «Смешарики» самым семейным мультсериалом
ГК «Рики»

Самыми подходящими мультсериалами для просмотра всей семьей россияне считают «Смешарики», «Три кота» и «Машу и Медведь». Это показал рейтинг телеканала «МУЛЬТ», с которым ознакомилась «Москва 24». Список был подготовлен ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

За «Смешарики» отдали свой голос 24% участников опроса, за «Три кота» — 21%, «Машу и Медведь» — 17%. Кроме того, в пятерку лидеров вошли «Лео и Тиг» (11%) и «Простоквашино» (10%). Специалисты пояснили, что «Смешарики» оказались на первом месте благодаря принципу двойной адресации, которая заложена в проект с самого начала. Так, дети могут следить за приключениями героев, а взрослые — находят в сериях философские смыслы, культурные отсылки и социальные аллюзии.

Создатели сериала «Три кота» сделали акцент на простоте и естественности, поэтому их персонажей озвучивают обычные дети, а визуальный стиль напоминает рисунки ребенка. Это позволяет сделать истории понятнее и ближе юной аудитории. Еще один лидер — «Маша и Медведь», с первой по 52-ю серию Машу озвучивала Алина Кукушкина, которой на момент начала работы было шесть лет.

«Чтобы добиться естественного смеха героини, в студии ее маме приходилось щекотать девочку во время записи», — добавили в сообщении.

В июне сообщалось, что российский мультфильм «Когда мы были травой» взял главный приз 22-го Международного фестиваля анимации и комиксов (CICAF) в Ханчжоу. Работа режиссера Екатерины Куричевой и кинокомпании «Мастер-фильм» завоевала «Золотую обезьяну» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Ранее в Британии обвинили мультик «Маша и Медведь» в российской пропаганде.

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