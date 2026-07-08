В Кемерово ограничат въезд грузовиков в город

Губернатор Середюк: грузовики в Кемерово будут пускать только по путевым листам

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил на своей странице «Вконтакте», что въезд грузовиков в Кемерово будет разрешен только по путевым листам от городских предприятий.

Середюк отметил, что два года назад был открыт Северо-Западынй обход Кемерово специально для того, чтобы транзитные фуры не ехали через город. Транзит фур через областную столицу создавал ряд экологических и дорожных проблем, сейчас же к ним прибавились еще и риски безопасности из-за атак БПЛА.

«С сегодняшнего дня заехать в городскую черту смогут только большегрузы с путевыми листами от кемеровских предприятий. Обеспечивать порядок и соблюдение установленного режима будут работники Госавтоинспекции и Росгвардии», — поделился глава региона.

Грузовые машины будут проходить досмотр на постах, которые размещены на каждом из шести основных въездов в город, уточнил Середюк.

Накануне Середюк сообщал, что власти начали готовить укрытия в Кемеровской области после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Омскую область.

Он отметил, что власти Кемеровской области решили заранее принять меры по обеспечению безопасности, чтобы «все было готово» к возможному налету дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам губернатора, работа ведется в круглосуточном режиме.

Ранее в Ярославской области отразили крупнейшую атаку ВСУ на местный НПЗ.