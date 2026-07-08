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Общество

Обвиняемая по делу о расправе над бизнесвумен перестала сотрудничать со следствием

Соучастница расправы над бизнесвумен в Москве уже не сотрудничает со следствием
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Девушка, которую обвиняют по делу о расправе над предпринимательницей в Москве, перестала сотрудничать со следствием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Софья Никольская, как рассказали ее представители, изначально сотрудничала, но в тот момент она официально была свидетельницей. Когда она стала обвиняемой, девушка отказалась от сотрудничества.

Исходя из документов, у фигурантки также есть паспорт Швейцарии.

Девушку задержали после расправы на Строгинском бульваре. Основным фигурантом остается футболист Даниил Секач. Как полагают следователи, он проник в жилье бизнесвумен и вскрыл сейф. Помимо этого, он расправился с женщиной, а добытое в ячейке впустил из окна.

Как ранее рассказывала обвиняемая, она привезла на место болгарку с запасными дисками. Позже она подошла к окнам дома, нашла мешок с похищенным и передала курьеру. Все это время с ней на связи были аферисты.

Ранее сообщалось, что домашний тиран расправился с подругой и пытался создать алиби с помощью Pokemon Go.

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