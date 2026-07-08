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Общество

СК проверит сообщение о возможной подмене ребенка в роддоме Уфы в 90-х годах

РИА Новости: следователи проверят заявление уфимки о ее продаже в роддоме в 90-х
РИА Новости

Следственные органы Башкирии проводят проверку после заявления жительницы Уфы, которая утверждает, что в 1990-е годы ее родители купили ее в роддоме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК России.

В рамках проверки назначена молекулярно-генетическая экспертиза, опрашиваются родственники и другие лица, а также изучаются архивные документы и учетные записи. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее информация об этой истории появилась в Telegram-канале Baza. По данным ряда местных СМИ, мать женщины якобы заплатила сотрудникам роддома и юристу, чтобы забрать чужого новорожденного ребенка.

До этого двух новорожденных детей подменили в роддоме в 1965 году в Норвегии. Обман раскрылся только спустя полвека. Семьи провели ДНК-тест в 2021 году, который показал, что они стали жертвами роковой ошибки. Позже выяснилось, что государство знало о подмене младенцев, но скрыло правду.

Одна из матерей и обе дочери подали в суд на государство, обвинив его в нарушении прав человека и сокрытии правды на протяжении десятилетий. Истцы потребовали компенсацию в размере 20 млн крон.

Ранее разлученные брат и сестра встретились спустя 80 лет.

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