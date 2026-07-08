Захарова: Украина взялась за спорт после теракта в Монако

Власти Украины взялись за сферу спорта после теракта в Монако. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя призыв Национального олимпийского комитета Украины пересмотреть решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене санкций против России.

«В рейхе 404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря еще оружия просить – все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться», — написала дипломат.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России. Таким образом, международная организация рекомендует всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее еще одна спортивная федерация вернула россиянам флаг и гимн.