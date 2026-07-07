Пьяный россиянин напал на девушку и избил из-за отказа знакомиться

В Астрахани мужчина напал на девушку и ограбил ее, после отказа в знакомстве. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Астрахани и области».

Две девушки возвращались домой после ночной смены, когда к ним привязался незнакомец. Мужчина зажал в углу одну из девушек и стал требовать номер телефона. От испуга у пострадавшей началась рвота, злоумышленник стал л угрожать, что разобьет ее телефон.

Девушке удалось вырваться, но преследователь догнал ее, жестоко избил, отобрал мобильник и скрылся на машине. Обратилась ли пострадавшая в правоохранительные органы — неизвестно.

До этого в Ульяновской мужчина обвинил соседку в избиении металлической трубой. Между соседями вспыхнула ссора на улице, в ходе конфликта женщина схватила металлическую трубу и нанесла оппоненту два удара в область спины. Пострадавший после случившегося обратился за помощью в полицию, а также к медикам. Врачи оказали ему необходимую помощь.

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