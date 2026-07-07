Краснодарский подросток отдал аферистам 4 млн рублей, «спасая» отца от тюрьмы

В Краснодаре 17-летний подросток стал жертвой телефонных мошенников и передал им более 4 миллионов рублей. Об этом сообщает городское управление МВД.

Неизвестные связались с 17-летним юношей под видом сотрудников службы доставки и попросили назвать код из смс. Затем лжесотрудники Центробанка, сообщили молодому человеку, что его отец подозревается в пособничестве терроризму.

Чтобы избежать уголовной ответственности, аферисты убедили подростка срочно «задекларировать» деньги. Школьник тайно взял все наличные из дома и передал их курьеру. После этого он несколько часов ждал в торговом центре «следователя», который так и не приехал.

Вернувшись домой, подросток рассказал обо всем отцу, и тот обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого жительница Вологды испугалась слежки и лишилась почти 14 млн рублей.

Ранее россиянка шесть раз передавала деньги курьеру и не поняла, что это мошенник.