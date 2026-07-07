Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Общество

Искусственный интеллект назвали инструментом для повышения надежности мобильных сетей

В РОЦИТ отметили влияние ИИ на повышение эффективности мобильных сетей
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

Современные сети слишком сложны, чтобы управлять ими только вручную. Об этом заявил председатель движения «Гражданский комитет России», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков, комментируя планы Минцифры России активнее использовать искусственный интеллект в сфере связи.

Он подчеркнул, что ИИ способен за секунды анализировать огромные объемы данных и находить оптимальные настройки, на которые человеку потребовалось бы гораздо больше времени.

«Это означает, что операторы смогут быстрее устранять сбои и предотвращать перегрузки еще до того, как пользователи заметят ухудшение качества связи. В перспективе такие технологии сделают мобильный интернет надежнее для миллионов абонентов», — сказал Шлыков.

Эксперт РОЦИТ Алексей Парфун главным преимуществом внедрения ИИ в сферу связи назвал усиление ее стабильности.

«Искусственный интеллект не увеличивает скорость «по волшебству», а скорее помогает сети эффективнее использовать уже имеющиеся ресурсы. Если в одном районе резко выросла нагрузка, например после концерта или в часы пик, система сможет быстрее перераспределить трафик. В результате видео будут загружаться быстрее, звонки – реже обрываться, а интернет станет работать более предсказуемо», — сказал он.

Эксперты считают, что искусственный интеллект сможет автоматически распределять нагрузку между элементами сети, настраивать оборудование и быстрее выявлять неполадки. По их словам, такие решения эффективны не только для сетей 5G, но и для действующих сетей LTE.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!