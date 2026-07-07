Искусственный интеллект назвали инструментом для повышения надежности мобильных сетей

Современные сети слишком сложны, чтобы управлять ими только вручную. Об этом заявил председатель движения «Гражданский комитет России», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков, комментируя планы Минцифры России активнее использовать искусственный интеллект в сфере связи.

Он подчеркнул, что ИИ способен за секунды анализировать огромные объемы данных и находить оптимальные настройки, на которые человеку потребовалось бы гораздо больше времени.

«Это означает, что операторы смогут быстрее устранять сбои и предотвращать перегрузки еще до того, как пользователи заметят ухудшение качества связи. В перспективе такие технологии сделают мобильный интернет надежнее для миллионов абонентов», — сказал Шлыков.

Эксперт РОЦИТ Алексей Парфун главным преимуществом внедрения ИИ в сферу связи назвал усиление ее стабильности.

«Искусственный интеллект не увеличивает скорость «по волшебству», а скорее помогает сети эффективнее использовать уже имеющиеся ресурсы. Если в одном районе резко выросла нагрузка, например после концерта или в часы пик, система сможет быстрее перераспределить трафик. В результате видео будут загружаться быстрее, звонки – реже обрываться, а интернет станет работать более предсказуемо», — сказал он.

Эксперты считают, что искусственный интеллект сможет автоматически распределять нагрузку между элементами сети, настраивать оборудование и быстрее выявлять неполадки. По их словам, такие решения эффективны не только для сетей 5G, но и для действующих сетей LTE.