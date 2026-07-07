Ярославская театральная неделя собрала свыше 20 тыс. зрителей

Ярославская театральная неделя состоялась во второй раз по инициативе губернатора Михаила Евраева. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Проект приурочили к 60-летию национального маршрута «Золотое кольцо». Событие стало акцентом культурного календаря.

«За каждым концертом, спектаклем и фестивальной площадкой стоит огромная работа. Благодаря общим усилиям все мероприятия прошли на высоком уровне, а Ярославская область вновь заявила о себе как об одном из главных культурных центров страны», — отметил Евраев.

Площадки проекта посетили свыше 20 тыс. жителей и гостей региона. Мероприятия прошли с участием известных деятелей искусств. На мероприятии прошли концерт симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, концерт Надежды Бабкиной и государственного ансамбля «Русская песня», творческий вечер Никиты Михалкова «Территория моей любви», спектакль-концерт «Поэзия созидания» (стихи С.В. Михалкова) от Мастерской «12» Никиты Михалкова.

«Театральная неделя стала возможностью для жителей увидеть выступления известных артистов и музыкантов. Мы активно развиваем событийную повестку региона, чтобы яркие культурные проекты радовали местных жителей и привлекали в регион туристов. Именно такие проекты, как Театральная неделя, помогают нам в решении задач национального проекта «Туризм и гостеприимство», — сообщила министр культуры и туризма Ярославской области Светлана Костышина

В афишу фестиваля включили 58 творческих коллективов. Среди них — театр драмы имени Федора Волкова, Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр, хоровая капелла «Ярославия», Ярославский театр юного зрителя имени В.С. Розова. Ежедневно организовали программу для детей и молодежи: творческие встречи, мастер-классы, интерактивные программы. Театральное костюмированное шествие объединило более 700 участников на центральных улицах Ярославля.