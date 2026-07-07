Крымчанин украл 14 млн рублей из-под матраса у родственницы

В Крыму мужчина украл у родственницы сожительницы 14 миллионов рублей и получил шесть лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

По данным суда, инцидент произошел в сентябре 2024 года. Семья потерпевшей готовилась к переезду из Херсонской области в Крым, накопления они хранили под матрасом. В один из дней обвиняемый пробрался в спальню и стащил почти 14 млн рублей.

В суде первой инстанции фигурант свою вину не признал и заявил, что деньги не брал. Однако его показания противоречили данным на предварительном следствии, где он фактически признавался в хищении. Симферопольский районный суд признал мужчину виновным в краже и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей, обязав осужденного возместить ущерб.

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