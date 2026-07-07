На Алтае суд вынес приговор мужчине, бросившему взрывчатку в полицейских

Жителя Алтая отправили на принудительное лечение за нападение на полицейских

На Алтае 46-летнего мужчину отправили на принудительное лечение за изготовление взрывчатки и нападение на сотрудников полиции, сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, вечером 5 апреля 2025 года в селе Бочкари мужчина из-за конфликта с односельчанами угрожал им и открыл стрельбу из самодельного оружия. Когда на место прибыли полицейские, он оказал сопротивление и бросал в их сторону самодельные взрывные устройства.

Никто из местных жителей и сотрудников полиции не пострадал. После задержания у мужчины изъяли хранившееся дома оружие, взрывчатые вещества и взрывные устройства, изготовленные кустарным способом.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он страдает психическим заболеванием и в момент произошедшего не осознавал характер своих действий. Суд постановил направить его на принудительное лечение в специализированный психиатрический стационар с интенсивным наблюдением.

Ранее в Омской области мужчина расправился со знакомым из-за курицы и избежал тюрьмы.