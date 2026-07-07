Двое мужчин избили пьяного приятеля и выбросили его из окна

В Челябинской области будут судить двоих мужчин, которые избили пьяного приятеля и выбросили его из окна первого этажа, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнул конфликт. Один из обвиняемых избил 37-летнего оппонента. Потерпевший перебрался на подоконник у раскрытого окна, тогда злоумышленники схватили его за ноги и вытолкнули на улицу с высоты первого этажа.

Мужчина упал на бетонную отмостку и получил тяжелые травмы головы, позвоночника и грудной клетки. Его доставили в больницу, но спасти пострадавшего врачи на смогли. Нападавших задержали, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

До этого в Тверской области мужчина забил приятеля табуретом. Двое мужчин распивали спиртные напитки, в какой-то момент между собутыльниками возникла ссора. Хозяин схватил табурет с металлическими ножками и несколько раз ударил гостя. Травмы оказались тяжелыми, спасти избитого не удалось, в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело

Ранее россиянин поссорился с приятелем и напал на него с охотничьим ножом.