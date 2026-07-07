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Россиянам объяснили, можно ли ставить подпись, отличную от той, что в паспорте

Юрист Соловьев: человек вправе менять личную подпись
Bacho/Shutterstock/FOTODOM

Закон не запрещает гражданам менять подпись. Более того, замена паспорта и иных документов не требуется. Об этом в интервью RT сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

К примеру, по его словам, человек может изменить автограф из-за травмы, после которой стало труднее писать, либо из-за работы, где приходится расписываться в массовом порядке.

«Он ее может сократить, может изменить, и она не обязательно должна соответствовать той подписи, которую человек поставил изначально в паспорте. Поэтому не нужно менять ни паспорт, ни подпись. Есть право поменять подпись, и нет обязанности менять при этом документы», — сказал эксперт.

Сложности могут возникнуть при заключении гражданско-правовых сделок или в банках, однако в крайнем случае можно провести почерковедческую экспертизу, которая подтвердит подлинность подписи, добавил он.

В апреле член комитета Совета федерации по федеративному устройству и региональной политике Олег Голов предложил Минстрою сделать более жесткой ответственность управляющих компаний за фальсификацию подписей собственников жилья в многоквартирных домах (МКД) в протоколах голосования.

Ранее россиянам напомнили, к чему может привести подделка подписи.

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