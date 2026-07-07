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Общество

В Югре педофил получил 16 лет колонии за совращение двоих детей

В ХМАО осудили педофила, совращавшего двоих детей
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Ханты-Мансийском автономном округе суд вынес приговор местному жителю, мужчину обвиняли в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Югры.

Суд установил, что мужчина совершил три эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, не достигших возраста 14-ти лет. Подсудимый воспользовался беспомощным состоянием детей.

В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого в подмосковном Чехове задержали троих мигрантов, которых подозревают в домогательствах к несовершеннолетним. Мужчины уговорили школьниц сесть к ним в машину, после чего отвезли их на карьер за городом, где собирались надругаться над ними. Однако подросткам удалось сбежать — одна из девочек обо всем рассказала отцу.

Ранее в Екатеринбурге мать отправила дочь на встречу с педофилом, который писал ей в соцсетях.

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