Фразу «я давно не был в отпуске» назвали признаком токсичной среды в компании

Когда руководитель с гордостью заявляет о том, что давно не был в отпуске, он транслирует очень специфический подход к работе. Часто за таким героизмом скрывается банальное неумение выстроить процессы. Об этом «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Солопов, основатель коммуникационной группы «ПРОГРЕСС».

«Руководитель обычно боится выпустить ситуацию из-под контроля и замыкает все согласования на себе. Для команды это означает постоянный микроменеджмент. Люди лишаются самостоятельности, любой шаг приходится утверждать с незаменимым начальником», — объяснил он.

По словам эксперта, в эпоху удаленки и распределенных команд актуальность такого подхода вообще стремится к нулю. Мы давно перешли в реальность, где эффективность измеряется закрытыми задачами, соблюдением сроков и конкретным финансовым результатом. Тот факт, что человек постоянно на связи и никогда не отключается, говорит лишь о его неумении управлять собственным ресурсом.

О культуре компании подобный симптом говорит многое. В таких коллективах неизбежно происходит выгорание. Переработки считаются нормой, личные границы полностью стираются. Если руководитель буквально живет в офисе, он подсознательно ждет аналогичной отдачи от подчиненных. Уйти домой вовремя воспринимается как слабость. Возникает токсичная среда, где руководство ценит количество высиженных часов вместо реальных результатов. Эффективность начинает измеряться жертвенностью.

«Для самого бизнеса это огромный риск. Процессы становятся критически зависимыми от одного человека. Нормальная корпоративная культура подразумевает взаимозаменяемость и грамотное делегирование полномочий. Настоящий профессионал уходит отдыхать со спокойной душой. Он точно знает, что без него система продолжит работать как часы. Гордиться отсутствием отпуска совершенно нечем, это верный путь к системному кризису. Тем более, в эпоху удаленки, когда работодатели научили», — резюмировал он.

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