Турагенты массово уходят из найма, сообщила эксперт

Турагенты все чаще уходят из найма в самостоятельную работу, рассказала «Газете.Ru» Екатерина Бежанова, эксперт туристической отрасли, директор платформы «Адвентура» Екатерина Бежанова. По ее словам, опытных специалистов привлекает не только высокая комиссия, но и возможность избавиться от бухгалтерии, юридических рисков и работы с претензиями туристов.

Многие агенты, работающие в найме, хотели бы бронировать туры из дома и получать до 85% от комиссии туроператора. Но дело не только в деньгах.

«Когда человек уходит из найма, ему важно быть частью сообщества. Одно дело — работать самому и в случае неприятностей оставаться одному. Другое — когда за тобой стоит команда профессионалов, сильный бренд и коллеги, которые помогут», — объясняет Бежанова.

Современные сервисы для агентов берут на себя бухгалтерию и юридическое сопровождение. Если у туристов возникают претензии или судебные разбирательства, это уже не головная боль агента. Для тех, кто знает, сколько времени и нервов это отнимает, такое избавление важнее высокой комиссии.

Кроме того, агент получает доступ к готовой IT-инфраструктуре: поиску туров у сотни туроператоров в одном окне, автоматическому формированию документов, отслеживанию статусов заявок и напоминаний для туристов. В найме это приходится делать руками или с помощью разрозненных инструментов.

Еще один важный момент — свобода. Агент сам выбирает, сколько работать, когда брать выходные и из какой точки мира вести бронирования. Для многих это не просто бонус, а принципиальное изменение качества жизни.

В итоге переход на такой формат — это не смена работодателя, а смена модели работы. Агент закрывает свой офис, перестает платить за аренду, содержание и персонал, сокращает расходы и убирает операционные риски.

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