Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Общество

Турагенты массово уходят из найма, сообщила эксперт

Эксперт Бежанова: турагенты уходят из найма ради свободы и поддержки сообщества
goffkein.pro/Shutterstock/FOTODOM

Турагенты все чаще уходят из найма в самостоятельную работу, рассказала «Газете.Ru» Екатерина Бежанова, эксперт туристической отрасли, директор платформы «Адвентура» Екатерина Бежанова. По ее словам, опытных специалистов привлекает не только высокая комиссия, но и возможность избавиться от бухгалтерии, юридических рисков и работы с претензиями туристов.

Многие агенты, работающие в найме, хотели бы бронировать туры из дома и получать до 85% от комиссии туроператора. Но дело не только в деньгах.

«Когда человек уходит из найма, ему важно быть частью сообщества. Одно дело — работать самому и в случае неприятностей оставаться одному. Другое — когда за тобой стоит команда профессионалов, сильный бренд и коллеги, которые помогут», — объясняет Бежанова.

Современные сервисы для агентов берут на себя бухгалтерию и юридическое сопровождение. Если у туристов возникают претензии или судебные разбирательства, это уже не головная боль агента. Для тех, кто знает, сколько времени и нервов это отнимает, такое избавление важнее высокой комиссии.

Кроме того, агент получает доступ к готовой IT-инфраструктуре: поиску туров у сотни туроператоров в одном окне, автоматическому формированию документов, отслеживанию статусов заявок и напоминаний для туристов. В найме это приходится делать руками или с помощью разрозненных инструментов.

Еще один важный момент — свобода. Агент сам выбирает, сколько работать, когда брать выходные и из какой точки мира вести бронирования. Для многих это не просто бонус, а принципиальное изменение качества жизни.

В итоге переход на такой формат — это не смена работодателя, а смена модели работы. Агент закрывает свой офис, перестает платить за аренду, содержание и персонал, сокращает расходы и убирает операционные риски.

Ранее выяснилось, что российский туристический рынок переживает бум лакшери-патриотизма.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!