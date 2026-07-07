В Тверской области двухлетний ребенок выпал из окна

В Тверской области ребенок выжил после падения из окна

В Тверской области двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа, пока мать была в другой комнате. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 7 июля в Конаково, по данным прокуратуры, мальчик находился в комнате один, залез на подоконник и по неосторожности выпал из открытого окна. В момент происшествия мать была в другой комнате.

Пострадавший выжил, он госпитализирован, подробности о состоянии ребенка неизвестны. По факту произошедшего доследственную проверку проводит СК Тверской области.

До этого в Калининграде прохожие поймали ребенка, выпавшего из окна. Мальчик упал с высоты четвертого этажа. Случайные прохожие успели вовремя среагировать и поймали ребенка, он не получил серьезных травм.

Ранее двухлетняя девочка выпала из окна квартиры в Петербурге.