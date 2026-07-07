Российские управленцы будут создавать мультиагентные ИИ-системы для развития регионов

В Казани стартовал интенсив по созданию ИИ-агентов для государственного управления

Второй очный практический модуль образовательной программы Сбера «Кадры для экономики будущего» стартовал в кампусе «Школы 21» в Казани. В течение трех дней более 110 руководителей, отвечающих за кадровое обеспечение отраслей экономики и социальной сферы регионов, будут разрабатывать мультиагентные системы искусственного интеллекта для решения задач государственного управления, сообщили организаторы.

Уточняется, что модуль «Создание будущего своими руками» полностью посвящен освоению мультиагентных ИИ-систем. Участникам предстоит создать цифровые продукты, готовые к пилотированию и последующему внедрению в регионах.

Апробированные в ходе обучения решения планируется включить в библиотеку лучших практик, доступную для использования субъектами России.

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, современные технологии позволяют применять искусственный интеллект для первичной обработки больших массивов данных, которыми располагают региональные органы власти.

«Принципиально важно, чтобы ответственные за кадровое обеспечение четко понимали как возможности искусственного интеллекта, так и существующие технологические ограничения этого инструмента», — подчеркнул министр.

Глава Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь сообщил, что в республике принято решение организовать обучение основам работы с искусственным интеллектом для сотрудников всех министерств и муниципалитетов.

Практическая часть программы построена на образовательной модели «равный равному», используемой в «Школе 21». Участники работают в командах, совместно разрабатывают проекты, проводят взаимную экспертизу и обмениваются опытом.

Глава Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко отметил, что программа направлена на формирование у управленцев практических компетенций по использованию искусственного интеллекта в решении задач развития регионов.

По итогам модуля каждый участник создаст собственную мультиагентную ИИ-систему для решения актуальной задачи своего региона. Разработанные решения будут использованы для тестирования региональных стратегий, подготовки дорожных карт и моделей опережающего управления, которые планируется апробировать в пилотном режиме.

Как отметил директор «Школы 21» Рустам Айнетдинов, итогом обучения станет не только готовый цифровой продукт, но и освоение управленцами навыков самостоятельной разработки и внедрения мультиагентных ИИ-систем.