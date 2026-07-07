«Ни мяса, ни крови»: в Ростове-на-Дону заживо сгорел 12-летний мальчик

В Ростове врачи не спасли 12-летнего мальчика с ожогами 95% тела

В Ростове-на-Дону 12-летний мальчик получил тяжелые ожоги в результате поджога и скончался. Об этом стало известно 161.RU

Инцидент произошел ночью 29 июня в Первомайском районе. По словам очевидцев, ребенок вспыхнул почти мгновенно, от него сильно пахло бензином. Пострадавший был доставлен в больницу с ожогами 95% тела, где умер 30 июня.

«На нем даже клочка одежды не осталось. Ни мяса, ни крови, ничего не было, кроме глаз», — рассказали свидетели.

Родные подростка уверены, что его могли поджечь знакомые, однако официального подтверждения этой версии нет. По данным «Блокнот Ростов», до приезда медиков пострадавший успел назвать имя подростка, который, по словам свидетелей, облил его бензином.

Также существует версия, что мальчик загорелся после поджога лавочки, либо поджег сам себя. Однако мать погибшего не разделяет это предположение. В СК отказались от комментариев, так как в деле фигурируют несовершеннолетние.

Ранее в Свердловской области подростки зверски убили 15-летнюю девочку.