На могиле покончившего с собой экс-главы Минтранса появился памятник со стихами про честь

На могиле Старовойта в Петербурге открыли памятник спустя год после его смерти

На могиле экс-главы Минтранса и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта спустя год после его смерти появился памятник с эпитафией про честь и заслуги перед Россией. Об этом пишет «Фонтанка», публикуя кадры с кладбища.

Памятник выполнен в виде двух высоких гранитных плит, напоминающих приоткрытую дверь. На одной из плит высечено стихотворение из 20 строк, в котором рассказывается об успехах Старовойта в строительстве и о том, как он «восхищал людские сердца». Также строки гласят, что даже в гневе Старовойт был «самый лучший».

Кроме того, в эпитафии выражается надежда на то, что никто никогда не узнает причину, которая толкнула Старовойта совершить самоубийство. Стихотворение заканчивается образным воспроизведением последних секунд жизни чиновника: «Честь имею», — сказал, улыбнулся / и над питерским небом пропал».

7 июля 2025 года тело бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта было найдено на парковке в Одинцовском городском округе Подмосковья. Утром этого дня чиновник был отправлен в отставку с министерского поста президентским указом. Согласно основной версии следствия — Старовойт совершил самоубийство. Чиновника похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге.

Ранее сообщалось, что Роман Старовойт получал взятки в пакетах с едой и спиртным.