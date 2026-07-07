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Общество

В Ленобласти бобры устроили потоп в двух поселках

В Ленобласти из-за бобров затопило несколько СНТ
Правопорядок и безопасность ЛО/MAX

В Ленобласти бобры устроили потоп в двух поселках, затопив около полусотни садоводческих участков. Об этом сообщает Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области.

СНТ «Красногорские покосы» и «Южное» подтопило в Ломоносовском районе Ленобласти. Предварительно причиной паводка стали бобры, которые поострили несколько плотин на ближайших водоемах.

Местные жители покинули дачные участки самостоятельно, пострадавших нет.

До этого в Санкт-Петербурге бобр повалил дерево на припаркованную машину. Инцидент произошел во дворе жилого комплекса у Черной речки. Грызун подточил ствол, уронил его на автомобиль, а затем спокойно отгрыз нужную ветку и скрылся. На место вызвали специалистов по отлову, но поймать животное не удалось, его решили оставить в покое. По словам местных жителей, бобр давно живет неподалеку, не боится людей и стал неофициальной достопримечательностью района.

Ранее бобры спасли от наводнения станцию метро в Лондоне.

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