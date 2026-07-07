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Общество

Сестра напала с ножом на брата за громкую речь

На Тайване 19-летняя сестра напала на брата с ножом за громкие разговоры
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

На Тайване 19-летняя девушка была задержана после того, как во время семейной ссоры ударила ножом своего младшего брата, пишет Mothership. По данным полиции, причиной конфликта стал шум, который подросток создавал, играя в видеоигры и общаясь с друзьями.

По информации следствия, девушка отдыхала в своей комнате, но ее раздражали громкие разговоры 14-летнего брата, который сидел за компьютером. Она несколько раз просила его вести себя тише, однако между ними завязалась ссора.

Во время конфликта девушка схватила кухонный нож и напала на подростка. Один из ударов пришелся в область шеи и затылка.

Несмотря на полученное ранение, мальчик смог выбежать из дома и добраться до расположенного неподалеку магазина, где работал его дедушка. Тот сразу вызвал полицию и скорую помощь.

Подростка госпитализировали с кровотечением. По данным врачей, его состояние стабилизировано, однако ему предстоит дальнейшее лечение и обследование.

Полиция задержала девушку. В отношении нее начато расследование по подозрению в покушении на убийство.

Ранее трехлетняя девочка застрелила младшую сестру, пока отец переодевался.

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