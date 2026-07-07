Посетителей базы отдыха в Чечне шокировал вид диких животных в тесных клетках

На базе отдыха «Отчий Край» в Чечне медведей и волков содержат в тесных клетках

Диких животных содержат в тесных клетках на базе отдыха «Отчий Край» в Ножай-Юртовском районе Чеченской Республики. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Кавказ | Дагестан Чечня Ингушетия КБР КЧР Осетия».

Один из подписчиков рассказал, что его сестра вместе с ребенком посетила «Отчий Край» в этом году. Но отдых был испорчен видом замученных животных, содержащихся на территории базы отдыха в ужасных условиях.

«Возле этой базы прямо около дороги находятся клетки с животными. Это кошмар, сердце разорвалось от такого», — отметил читатель.

По его словам, в Росприроднадзор была направлена жалоба в связи с данной ситуацией. Сейчас неравнодушные люди ожидают реакции компетентных органов.

Материал дополнен кадрами с медведями и волками, сидящими в тесных и грязных клетках.

В апреле из одного из антикафе в Москве спасли самца кошачьего лемура, которого нелегально удерживали в заведении. Проверку по поводу содержания физическим лицом редкого животного провели сотрудники столичного департамента природопользования и окружающей среды совместно с прокуратурой. Выяснилось, что лемура использовали для фотографирования с посетителями. У владельцев не было документов на животное, и они не соблюдали необходимые условия его содержания. В связи с этим примата изъяли и перевезли в Московский зоопарк.

Ранее зоопарк в Санкт-Петербурге принял двух белоголовых сипов, изъятых в Дагестане.